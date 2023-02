Retour sur le mercato du Standard : Tosin (Zurich) et Sène (Bâle) étaient les plans A et B des Rouches

Cela n’a pas empêché les décideurs liégeois, emmenés par le directeur du football, Fergal Harkin, de sonder le marché pour apporter du renfort, notamment au niveau offensif.

Selon nos informations, c’est vers la Suisse et le FC Zurich que se sont tournés les Rouches pour dénicher la perle rare. L’attaquant béninois Aiyegun Tosin (24 ans) était la priorité de Fergal Harkin, qui souhaitait s’attacher ses services sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

De son côté, le joueur, sous contrat en Suisse jusqu’en 2024, était favorable à l’idée de rejoindre les bords de Meuse. Il aurait même échangé avec Deila qui appréciait son profil puissant et rapide. Malheureusement, le deal n’a pu se concrétiser car le FC Zurich, actuellement avant-dernier au classement et qui lutte pour ne pas descendre, n’a pas eu le temps de se retourner afin de remplacer l’un de ses meilleurs éléments (quatre buts et deux passes décisives cette saison).

Une autre piste, sorte de plan B, menait également en Suisse mais du côté de Bâle cette fois, où les Liégeois s’intéressaient à l’attaquant sénégalais Kaly Sène (21 ans). Également rapide mais moins explosif que Tosin, le natif de Dakar pouvait quitter le club suisse où il était encore sous contrat jusqu’en juin prochain. Selon nos informations, le Standard a bien fait une offre mais jugée insuffisante par la direction de Bâle.

Plutôt que de passer à un plan C voire D, le Standard a préféré ne pas succomber à la tentation de l'achat panique de toute fin de mercato, allant ainsi dans le sens des propos tenus récemment par son coach. "Je préfère qu'on recrute un joueur qui peut directement apporter une plus-value à l'équipe plutôt que de faire un joueur pour faire un joueur. Je préfère alors qu'on s'abstienne."

Hautekiet et Traoré pour l’avenir

En parallèle, le Standard a avancé sur le dossier de Ibe Hautekiet. Le défenseur belge de 20 ans et capitaine du Club NXT souhaitait absolument rejoindre Sclessin où il estimait avoir plus d’avenir qu’à Bruges. Mais les Brugeois ont tout fait pour rendre la vie compliquée aux Liégeois. Alors qu’un accord semblait proche, les derniers jours, heures, ont été riches en rebondissements. Les Brugeois demandant trop par rapport à ce que le Standard pouvait offrir, Ibe Hautekiet, qui ne jurait que par les Rouches, a consenti un effort salarial pour combler l’écart. Les Brugeois seraient même allés jusqu’à donner les informations détaillées du deal à OHL afin que leur joueur se rende à Den Dreef où il n’aurait pas dû consentir à un effort au niveau de son salaire.

Le défenseur central gaucher a tout de même paraphé un contrat de quatre ans et demi en bord de Meuse. Il doit intégrer le noyau de Deila qui souhaitait à tout prix sa venue et qui croit fortement en lui. Du côté de l'équipe U23 qui a également salué l’arrivée, sous forme de prêt avec option d’achat, du défenseur central français d’un mètre 91 Brahim Traoré, en provenance de Caen. Notons aussi le départ de l’Italien Nicholas Rizzo, prêté par la Genoa.

Il nous revient également que, toujours pour le SL16 FC, le Standard a tenté un retour de son ancien joueur Allan Delferriere. Mais ce dernier, parti en Écosse en janvier 2022, avait déjà évolué pour Hibernian et Edimbourg cette saison et ne pouvait donc porter le maillot d’un troisième club.

Tapsoba en prêt au Sheriff Tiraspol

Au niveau des départs, le Standard a bien officialisé ceux de Nicolas Raskin pour les Glasgow Rangers contre 2 M€ bonus compris (Gand percevra 15 %) et 20 % à la revente, et de Selim Amallah au Real Valladolid contre un peu plus d’un million et demi (bonus compris) et 20 % à la revente. De retour dans le groupe, et même monté au jeu en fin de match, contre Eupen, Abdoul Fessal Tapsoba devait toujours quitter Sclessin cet hiver. L’attaquant burkinabé, qui avait prolongé cet été jusqu’en 2025, s’est vu proposer un prêt (avec option d’achat) du côté de la Moldavie au Sheriff Tiraspol. Dans un premier temps, le joueur de 21 ans était réticent quant à ce mouvement en Moldavie et a tenté de trouver une autre option mais en vain.