Dans une lettre ouverte, les fans bruxellois ont attaqué le président non exécutif de front. “Depuis l’annonce de ses nouvelles fonctions, rien n’a changé”, estiment-ils. “Notre confiance en lui est totalement enterrée. Et ce n’est pas une manœuvre médiatique qui y changera quelque chose.”

Surtout, les supporters sont en contradiction avec ces différents changements au niveau de la direction. “Nous ne croyons pas en cette mise en retrait. La preuve avec cette omniprésence autour du staff sportif. Nous ne voyons aucun sens à ce nouveau rôle. Exécutif ou non exécutif, vous n’êtes plus notre président Wouter. Le changement culturel que vous promettez passe avant tout par votre départ.”

En revanche, Fredberg et Bornauw sont plutôt épargnés par cette lettre ouverte. “Nous attendrons la fin de la saison avant de voir à quel point ils travaillent en indépendance et le contenu de ce qu’ils ont réalisé.”

Avec le départ de Julien Duranville, Ait El Hadj et Enock Agyei, Neerpede a pris un sacré coup ces dernières semaines. L’un des autres points de discorde concerne le sort réservé à Jean Kindermans. “Nous attendons aussi une solution pérenne et rapide avec lui pour que notre académie puisse retrouver son patron et son calme.”

Alors qu’il a déjà dépensé beaucoup d’argent dans le club, Marc Coucke en prend aussi pour son grade. “Il est temps de prendre vos responsabilités ! Faites le nécessaire pour sauver notre club et pour que plus personne n’ayant un mandat sportif ne s’occupe du football.”

En conclusion, les supporters ont également voulu marquer leur territoire. “Sachez que vous n’êtes que des passants qui pensent représenter le club parce que vous y investissez de l’argent”, avant de terminer. “Nous serons toujours le coeur du club et nous serons vigilants à ce que l’ADN du RSCA soit respecté.”

La missive est signée, pour être complets, pat trois groupes de supporters : MA03, Fanzone et SL12.