Mbappé, Van Gaal et avenir en sélection : Leo Messi se livre comme jamais

Parce que cet hiver, la Pulga a vaincu le signe indien en ramenant la Coupe à la maison face à la France. Des moments inoubliables pour le septuple Ballon d’or. “Je ne peux pas expliquer avec des mots ce que j’ai ressenti à ce moment-là”, commence-t-il. “Après avoir vécu autant de choses en équipe nationale, d’avoir été si proche de soulever cette coupe en 2014, j’attendais cela avec beaucoup d’impatience. Derrière cette victoire, il y a eu beaucoup de sacrifices, beaucoup de défaites, beaucoup de moments difficiles que j’ai dû traverser.”

Longtemps, on a reproché à Messi de ne pas jouer aussi bien en sélection que dans son club. Après cette Coupe du monde, il entre encore un peu plus dans l’histoire. Et ne quittera plus jamais le cœur des supporters argentins. “En finale, nous avons joué un match formidable. Ce n’est pas la première fois que nous avons joué de cette façon, mais lors d’une finale mondiale et contre la France, ça rend la chose encore plus importante. Mais ce n’est pas quelque chose qui nous surprend car nous savions que nous étions capables de ça.”

Lors de cette fameuse finale, l’arrêt de Dibu Martinez sur Kolo Muani fait office de tournant. Un grand moment pour l’Albiceleste. “La vérité est que tout s’est passé tellement vite. Sur le moment, je n’ai pas réalisé et je n’ai pas saisi directement ce qu’il venait de faire. Nous sommes immédiatement partis en contre-attaque et l’action s’est terminée par une tête de Lautaro. J’ai plus compris après coup, en regardant les vidéos. Maintenant, quand je revois cette action, je me rends compte de l’importance de cet arrêt.”

”Tout va bien avec Kylian”

De retour au PSG, les joueurs lui ont réservé une haie d’honneur. Le genre d’attention dont Leo Messi n’est pas friand. “Je n’aime pas ce genre de choses”, dit-il avec un sourire gêné. “Bien que je sois évidemment reconnaissant et que ce soit une chose très gentille à faire. Je suis un peu gêné d’être le centre d’attention et d’être traité comme ça. Mais c’était agréable d’avoir la reconnaissance de toutes les personnes qui y travaillent avec nous et mes collègues à Paris.”

Si Leo Messi a livré une grande partie lors de cette finale contre les Bleus, Kylian Mbappé en est l’antihéros. Auteur d’un triplé, il a porté les espoirs d’une nation entière sur ses larges épaules. Mais c’est finalement l’Albiceleste qui est sortie gagnante de la loterie des tirs au but. Après la rencontre, la fusée de Bondy a d’ailleurs été chambrée par un certain Dibu Martinez. De quoi mettre de l’eau dans le gaz entre les deux joueurs ? Leo Messi a tenu à remettre l’église au milieu du village. “Oui, nous avons parlé du match, des célébrations et de ce que cela représentait pour les Argentins quand j’étais en vacances. Mais rien de plus. Nous n’avons même pas parlé de la finale. J’ai déjà connu l’autre côté aussi (la défaite en 2014). À l’époque, je ne voulais rien savoir non plus donc nous n’avons pas besoin d’en parler. La vérité est qu’il n’y a aucun problème avec Kylian, bien au contraire.”

”Avant, j’avais du respect pour lui”

La relation entre Mbappé et Messi est donc très saine. On ne peut pas en dire autant de celle qu’il entretient désormais avec Louis Van Gaal. Lors de la rencontre face aux Pays-Bas, les Argentins ont montré un visage de guerriers détestables. Même Messi s’est montré nerveux à l’image de son 'Que Miras Bobo' qui est devenu viral. “Une réaction naturelle et irréfléchie. C’est sorti comme ça et c’est resté”, explique-t-il sobrement. “C’était une phrase dans le feu de l’action. Je n’aime pas me voir de cette façon.”

Selon lui, on oublie beaucoup le comportement des Bataves qui n’étaient pas exempts de tout reproche non plus. “Personne ne dit rien de ce qui s’est passé avant le match avec les déclarations des Néerlandais et de Louis van Gaal. Ou de ce qui s’est passé pendant le match et les tirs au but. Ils ont tenté de déstabiliser nos joueurs durant la séance avec de la provocation. Ils n’ont eu aucune sorte de fair-play.”

Une chose est certaine, il ne partira pas avec l’entraîneur néerlandais en vacances. “J’avais vu ce que Van Gaal avait dit avant le match et un coéquipier me l’avait montré. Et la vérité est que cela m’a dérangé. Cela m’a dérangé parce que je ne manque jamais de respect à personne, ni aux entraîneurs ni aux joueurs. Je ne parle jamais de quelqu’un, encore moins avant un match. Avant, j’avais parlé avec beaucoup de respect de lui. Je n’ai pas aimé. Il me semble que nous devrions regarder attentivement le film du match et voir ce qui s’est passé pour ensuite commenter et établir que nous ne savions pas comment gagner.”

Son avenir en sélection

Son rêve accompli, Leo Messi doit-il désormais partir par la grande porte. Le meilleur joueur de tous les temps a choisi… de ne pas choisir. Une chose est certaine, il a conscience que physiquement, la Coupe du monde 2026 sera difficile à atteindre. “J’ai toujours dit qu’à cause de mon âge, je pense que ce sera très difficile pour moi d’y arriver”, déplore-t-il. “J’aime jouer au football, j’aime ce que je fais et tant que je serai en bonne santé, que je me sentirai en bonne forme physique et que je continuerai à prendre du plaisir, je le ferai. Mais je pense que la prochaine Coupe du monde est encore loin.”

Une chose est certaine, il sera difficile de faire mieux. Et par conséquent, de trouver une plus grande porte de sortie. “C’est fou que cette Coupe du monde me tombe dessus alors que c’est presque la fin. Si je l’avais gagnée plus tôt, cela aurait été formidable aussi. Mais lorsque vous avez vécu autant de choses et que ma carrière est pratiquement terminée, il n’y a pas meilleure fin que celle-là.”