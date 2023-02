Le PSG le confirme : il veut prolonger Messi et discute avec lui

Que fera Lionel Messi la saison prochaine ? C’est l’une des grandes questions qui va agiter les prochaines semaines. Invité de l’émission Telefoot, Luis Campos, conseiller sportif du PSG a évoqué la situation de l’Argentin dont le contrat expire à la fin de la saison. “En ce moment, on est en discussion. J’aimerais le garder dans ce projet, je ne peux pas le cacher. Je serais ravi s’il continuait. On discute en ce moment pour essayer d’arriver au but, et continuer de l’avoir avec nous.”, a-t-il expliqué.