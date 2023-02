Malines-Charleroi : Zorgane met un doublé en une minute (DIRECT, 2-2)

Dès le début de la rencontre, les Zèbres sont pris à froid. Après une touche ratée, Malines a lancé Storm dans la profondeur qui a réussi à ajuster intelligemment Koffi pour ouvrir le score (1-0). Largement dominés, les Carolos ont souffert en première mi-temps et auraient pu prendre un deuxième but rapidement si la frappe de Schoofs n’avait pas terminé sur le poteau. Ce but est finalement arrivé des pieds de Hairemans après une nouvelle organisation défensive catastrophique des Zèbres (28e). Si Malines est ensuite passé proche d’en marquer d’autres, le Kavé a surtout fini la première mi-temps à dix après l’exclusion de Schoofs (40e).