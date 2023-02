Ce Mondial des clubs qui cherche ses marques et sa légitimité

La Coupe du monde des clubs s’invite, cette semaine, dans le calendrier démentiel du football mondial. Et, une fois encore, cet événement passera complètement inaperçu ! Pourtant traditionnellement à l’affût de bons plans financiers, la Fifa n’a jamais sorti de sa boîte à idées la formule magique pour faire prospérer cette compétition. Mais, rassurez-vous, elle n’a pas dit son dernier mot. Son président Gianni Infantino espère même pendre la crémaillère d’un nouveau concept dès 2025 avec un format new look réunissant la bagatelle de 32 équipes venues des cinq continents. Un vrai Mondial des clubs comme il en existe, tous les quatre ans, pour les sélections nationales. Autrefois, la Coupe intercontinentale était la référence...