C’est fini : Thierry Henry ne continuera pas avec les Diables rouges

S’il avait les faveurs de plusieurs joueurs dont Romelu Lukaku et Loïs Openda pour devenir le successeur de Roberto Martinez, Thierry Henry ne fera même pas partie du prochain staff de Domenico Tedesco. “Il nous a parlé de ses idées et nous aurions bien aimé l’avoir avec nous”, a souligné Peter Bossaerts au cours de la conférence de presse de ce mercredi. “Mais il ne sera plus coach adjoint, même si nous l’apprécions.”