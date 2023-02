Le frère de Messi flingue le président du Barça : “Si on revient, on vire Laporta”

Et si Lionel Messi retournait au FC Barcelone ? Le frère de la star argentine Matias Messi a évoqué cette possibilité au cours d’un live Twitch. Mais ce dernier a conditionné un éventuel retour de La Pulga au départ de l’actuel président catalan Joan Laporta. “Nous n’allons pas revenir à Barcelone. Et si nous revenons, nous allons faire un bon nettoyage. Et notamment virer Joan Laporta, un homme ingrat”, a expliqué Matias Messi, attestant d’un conflit entre le clan Messi et l’homme fort du club blaugrana.