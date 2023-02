Anderlecht - Saint-Trond: les Mauves dominent (DIRECT, 0-0)

Toujours pas de Slimani pour commencer la rencontre du côté des Mauves. Raman reprend sa place après sa stupide carte rouge contre l'Antwerp. Il devra être alimenté par Amuzu et Dreyer. Autre revenant dans le onze: Refaelov. Blessé et malade, il retrouve sa place dans le cœur du jeu. Il sera associé à Verschaeren et Ashimeru.