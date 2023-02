Un Standard peu inspiré et réduit à dix en fin de match s'incline face à Courtrai

Courtrai débutait mieux la rencontre que le Standard. Avec les rapides Kadri, Messaoudi et Selemani ainsi que la tour Avenatti, les Kerels mettaient à mal la défense rouche dans le premier quart d'heure. Mais les Courtraisiens faisaient souvent les mauvais choix en zone de conclusion. Après 30 minutes très compliqués lors desquelles ils n'ont rien montré, les Rouges ont sorti la tête de l'eau mais ne parvenaient à amener le danger que sur phases arrêtées.

Au retour des vestiaires, le Standard continuait de dominer la rencontre. Mais les occasions n'étaient pas plus nombreuses d'un côté comme de l'autre. Face à cette apathie offensive, Deila décidait de faire monter le revenant Renaud Emond pour Ohio trop brouillon. Mais le changement n'a pas eu l'effet escompté... bien au contraire. À la 65e Messaoudi obligeait Bodart à réaliser une grosse parade. Mais sur le coup de coin qui a suivi, Wasinski envoyait un ballon mal repoussé au fond des filets (0-1, 67e).

Mais plutôt que de réveiller les Rouches, ce sont les Courtraisiens qui se créaient les opportunités les plus dangereuses. À dix minutes du terme, Selemani se heurtait à Bodart alors que le deuxième ballon de D'Haene était sauvé à même la ligne par Bokadi.

Mais sur cette action, Laifis avait tiré le maillot de Selemani dans la surface et l'arbitre M. Dhont décidait de siffler penalty après avoir revu les images, tout en excluant Laifis pour son geste. Un penalty et un carton rouge qui semblent sévères pour les Rouches. Mais quelques instants plus tard, Selemani transformait l'essai et doublait la marque pour les Courtraisiens.