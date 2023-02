"C'est le meilleur de Premier League, point final": Kevin De Bruyne a mis les choses au clair avec Guardiola

Des propos qui avaient beaucoup étonné en Premier League. Titulaire face à Aston Villa, KDB a mis les points sur les I. Et ce, même s'il ne s'est pas montré décisif. "Il est tout simplement le meilleur joueur du championnat, point final", a déclaré Gary Neville sur Sky après la rencontre.

S'il n'a pas marqué ou offert de passe décisive, son influence sur le jeu a été totale. A l'image de ce second but où son avant-dernière passe a semé la pagaille dans la défense adverse. "Si leurs meilleurs joueurs sont en forme, et s'ils parviennent à le rester, les autres risquent d'avoir de gros problèmes." Après la défaite contre les Spurs, l'ancienne légende de United avait affirmé qu'Arsenal était son nouveau favori pour le titre. Peut-être que cette prestation très aboutie va de nouveau lui faire changer d'avis.

"Il rend les autres meilleurs"

Également présent sur le plateau, Micah Richards a apprécié la prestation du meneur de jeu. "Tout ce qu'il fait, la façon dont il lève la tête, la façon dont il fait ses passes, il a absolument tout", a expliqué l'ex-défenseur qui a porté le brassard des Skyblues. "En première mi-temps, il était comme s'il jouait dans la cour de récréation avec ses copains."

A la mi-temps, le score était déjà de 3-0. Avec trois passes clés durant ses premières 45 minutes, il a offert quelques belles situations à ses coéquipiers. Surtout, c'est son volume de course qui a impressionné. Dans le pressing, le Belge de 31 ans s'est montré omniprésent. Preuve qu'il a encore faim et que la petite pique de Guardiola a eu un effet positif sur lui. "Grâce à lui, ses partenaires sont meilleurs", a surenchéri Roy Keane. "Quand il joue à son meilleur niveau, Man City pourrait être inarrêtable. Tout le monde est plus à l'aise dans le jeu quand il évolue à ce niveau."

Cette victoire méritée rapproche City à trois points des Gunners (qui ont un match de moins). Une chose est certaine: la course au titre de Premier League est loin d'être terminée. D'autant plus que les deux équipes s'affrontent dans un match reporté de la douzième journée ce mercredi. De quoi prendre un avantage psychologique sur ses adversaires. La question sera de savoir si KDB sera sur le terrain au coup d'envoi. Avec son match contre les Villans, on ne pourra pas lui reprocher d'avoir tout mis de son côté pour que cela soit le cas.