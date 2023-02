PSG: du nouveau du côté de Kylian Mbappé ?

À lire aussi

Plus important encore, c’est la présence de Kylian Mbappé qui n’est désormais plus à exclure selon nos confrères de RMC Sport. Le Français s’était occasionné une lésion à la cuisse gauche face à Montpellier en début de mois et était d’ores et déjà annoncé forfait pour la rencontre de ce mardi. Malgré le diagnostic, Mbappé aurait tout mis en œuvre pour pouvoir être prêt pour la rencontre. Ainsi, le champion du monde aurait enchaîné les soins et aurait pris les plus grandes précautions avec sa jambe blessée, suivant à la lettre le protocole de rééducation.

La chance est infime

Si tout a été fait pour que Mbappé puisse être présent, il est tout de même impensable de le voir au coup d’envoi face aux Bavarois pour RMC Sport. Il n’est même pas assuré qu’il soit sur la feuille de match. Christophe Galtier avait préféré botté en touche samedi soir après la défaite face à Monaco : “On prendra zéro, zéro, zéro risque”, a-t-il laissé entendre. Mbappé s’est entraîné avec les réservistes ce dimanche, faisant quelques exercices et des courses légères.

Comme Galtier, le clan Mbappé préfère rester extrêmement prudent quant à la blessure de son poulain. Interrogé par l’Équipe, un membre de l’entourage de Mbappé a affirmé qu'” on est encore loin d’une participation au match.”

La séance de ce lundi devrait apporter beaucoup d’informations à l’attaquant ainsi qu’au staff parisien sur l’état réel de la jambe du prodige français. Mais il est clair que le PSG avec ou sans Mbappé n’est pas la même équipe. Même si les joueurs, et notamment Presnel Kimpembé, ont refusé de parler de Mbappé-dépendance à Paris, la défaite en terre monégasque et celle avant cela à Marseille en Coupe de France peuvent le laisser penser. Dès lors, la rencontre de ce mardi face au Bayern Munich arrive au pire moment possible pour les Parisiens.