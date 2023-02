Ligue des Champions : un choc PSG-Bayern et AC Milan-Tottenham pour ouvrir les huitièmes de finale (Direct à 21h)

Du côté de Paris, on scrutera attentivement le onze de base et la possible présence de Kylian Mbappé. Présente dans le groupe des Parisiens, la star française devrait néanmoins débuter sur le banc. Éliminé de la Coupe de France et pas souverain en championnat, le Paris Saint-Germain mise en gros face aux Bavarois. En cas de mauvais résultat, la crise guette au Parc des Princes.

Mais l’adversaire du PSG n’est pas non plus dans une forme étincelante. Le rouleau compresseur du Bayern Munich toussote depuis la fin de la Coupe du monde. Heureusement, les hommes de Julian Nagelsmann ont fait le plein de confiance en enchaînant trois succès consécutifs.

Dans l’autre rencontre de la soirée, l’AC Milan reçoit Tottenham dans un duel entre deux équipes en crise. Alexis Saelemaekers devrait être le seul Belge sur la pelouse au coup d’envoi.