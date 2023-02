Les propos de Mbappé à la fin du match face au Bayern interpellent: “Ce sous-entendu est très lourd de sens"

À lire aussi

Son entrée a permis au bloc parisien d’avancer de 10 à 15 mètres et cela a libéré des espaces pour Neymar et Messi, invisibles jusque-là. Mais malgré toute sa bonne volonté et son incroyable talent, Paris n’est pas parvenu à refaire son retard. Les Franciliens donnent donc rendez-vous au Bayern le 8 mars prochain. Et c’est un autre Mbappé que l’on devrait voir sur la pelouse. Avec du rythme, c’est sur ses larges épaules que le sort du club de la capitale va reposer.

Après la rencontre, les journalistes se sont rués sur lui pour avoir son ressenti. Toujours très à l’aise dans l’exercice, il a assuré ne pas baisser les bras. “On n’a perdu que 1-0, il n’y a plus de buts à l’extérieur, si on joue notre football offensif et qu’on les met en difficulté et qu’on marque une fois, c’est égalité”, a-t-il commencé. “Après, il faut jouer avec ce qu’on a dans le pantalon pour aller remporter la qualification là-bas. Tous ensemble on va pouvoir faire quelque chose de bien si on bosse bien. On n’est pas du tout abattus, on a encore toutes nos chances pour se qualifier.”

Il a ensuite espéré que les bobos ne toucheraient plus l’effectif parisien. “Je pense qu’il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé”, a-t-il poursuivi. “Chacun doit bien manger, bien dormir et se préparer au maximum. Nous avons vu que quand nous jouons un football offensif et que nous allons de l’avant, ils ne sont pas à l’aise. Nous allons aller là-haut pour gagner et nous qualifier.”

Si cette sortie paraît anodine, elle ne l’est pas du tout pour la presse française. Essentiellement pour la seconde partie des propos. Pour certains, il ne s’agissait, ni plus ni moins, d'une reprise de volée vers Neymar. Souvent attaqué pour son hygiène de vie déplorable, le Brésilien est, en plus, fantomatique depuis son échec à la Coupe du monde.

”Ce sous-entendu est très lourd de sens”

Jamais contre une charge appuyée, Daniel Riolo a également commenté les propos de la fusée de Bondy. Pour lui, pas de doute, la cible est toute trouvée. “Cela fait des semaines qu’on le voit se traîner sur le terrain. Il n’a plus la forme. La phrase à la fin du match du vrai patron du club, Kylian Mbappé, est passée beaucoup trop inaperçue”, a-t-il commencé dans l’émission Apolline matin.

Pour l’éditorialiste, Mbappé en a ras le bol de l’état d’esprit du vestiaire parisien. “Ce sous-entendu est très lourd de sens. Sous-entendu qu’il y a des joueurs stars dans cette équipe”, poursuit Riolo. “Ceux qui suivent le club au quotidien savent qu’ils aiment bien sortir, faire la fête. Vous n’avez pas raté l’information du maire de Bougival qui se plaint des fêtes à répétition chez Neymar. Le 'bien manger, bien dormir' est adressé à certains joueurs stars de l’équipe. Le lundi avant le match OM-PSG (2-1) qui était le mercredi, des joueurs de l’effectif étaient à une avant-première ciné. On en est là dans ce club. On sort, ce sont les paillettes.”

Un avis qui n’est pas du tout partagé par Jérôme Rothen. “Est-ce qu’il envoie un message ?”, se questionne l’ancien parisien dans la Dream Team RMC. “Il rappelle peut-être une conscience professionnelle pour certains dans un rythme de match qui s’intensifie, selon lui. C’est possible. Le PSG joue son avenir sur les trois prochaines semaines. Sur ces matchs, il y a un état d’esprit et une combativité différente. J’attends beaucoup plus de Neymar, de Messi.”

Difficile de démêler le vrai du faux, mais une chose est certaine, le PSG aura bien besoin d’un autre Neymar pour se qualifier.