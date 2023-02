Sowah titulaire pour Bruges, Meunier sur le banc contre Chelsea (MULTILIVE 21H)

Dans l’autre rencontre, deux équipes abonnées aux huitièmes de finale se feront face. D’un côté, le Borussia Dortmund avec Thomas Meunier respire la forme et a tout simplement gagné toutes ses rencontres en 2023. En face, le mercato XXL de Chelsea n’a pas encore porté ses fruits. Les trois partages lors des trois dernières rencontres des Blues sont là pour l’attester. Le coach, Graham Potter, devra trouver des solutions pour faire un beau résultat alors qu’il n’a jamais disputé la moindre rencontre européenne sur le banc et que la reine des compétitions ressemble de plus en plus au seul moyen que possède Chelsea pour sauver sa saison.

Les compositions

Club Bruges : Mignolet - Mata, Hendry, Mechele, Meijer - Onyedika, Odoi, Vanaken - Buchanan, Lang, Sowah

Benfica : Vlachodimos - Bah, Otamendi, A. Silva, Grimaldo - Florentino, Chiquinho - Aursnes, Mario, R. Silva - Ramos