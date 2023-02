Une armée de recruteurs et le meilleur centre de formation

Le montant fait tourner la tête. Sur les cinq dernières saisons (dernier mercato de janvier compris), Benfica a vendu pour 706 millions d'euros en joueurs. Personne n'a fait mieux dans le monde (Monaco et l'Ajax complètent le podium avec 656 et 609 millions). Ensemble, sur la même période, le Club Brugeois et Genk, les deux clubs belges qui ont de loin touché le plus dans les ventes, ont reçu 377 millions.