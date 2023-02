Le football amateur peut trembler: l'ACFF décidera mardi pour les nouvelles règles financières

Lundi, l'Union belge de football (URBSFA) et Voetbal Vlaanderen, l'aile flamande de la fédération, avaient approuvé, lors du Conseil supérieur du football, de nouvelles règles en matière de finances et de gouvernance financière pour les clubs amateurs. Elles concernent notamment les règles en matières d'ONSS et les paiements des joueurs. L'ACFF, qui a participé à tout le processus, avait indiqué prendre une décision plus tard.