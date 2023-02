En première mi-temps, les Lombards obtiennent un penalty et le Diable rouge décide de prendre ses responsabilités. Son envoi est trop mou et pas assez bien placé pour tromper Silvestri. L’arbitre lui offre ensuite une seconde chance en lui demandant de retenter sa chance car le portier s’était avancé avant qu’il ne frappe. Cette fois, Big Rom ne se fait pas prier et a parfaitement botté sa deuxième tentative, ne laissant aucune chose au gardien adverse.

Goal Romelu Lukaku (penalty) 🆚 Udinese 🇮🇹⚽️pic.twitter.com/ZRWUSohBbT — Actu @BelRedDevils 🇧🇪 (@BelgianPlayers) February 18, 2023