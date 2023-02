Karel Geraerts avant le match contre le Standard : “On sent que l’Union est l’équipe à battre”

guillement "Le Standard a plusieurs joueurs capables de sortir une action individuelle."

Le T1 unioniste sait que malgré une panne de résultats, les Rouches ont des armes pour lui faire mal : “Le Standard a plusieurs joueurs capables de sortir une belle action individuelle, notamment sur le côté gauche. C’est leur grande qualité. Mais il y a aussi du gabarit sur phase arrêtée. Il y a beaucoup de potentiel dans cette équipe et ce n’est pas pour rien qu’elle joue encore la qualification pour les playoffs 1.”

De son côté, l’Union est un monstre de régularité : elle ne rate quasiment jamais un match et vient d’enchaîner 21 rencontres sans défaite face à un adversaire belge (Coupe et championnat). C’est clairement l’adversaire que tout le monde rêve de faire tomber. “Oui, on sent que les autres équipes veulent nous battre, c’est logique”, répond Geraerts. “Si j’étais dans la peau des adversaires, je ferais la même chose. Et le Standard a les qualités pour le faire et pour battre n’importe quelle équipe. Donc on devra être à la hauteur samedi.”

La sélection pour le match de samedi doit encore tomber, mais outre Lazare Amani et Siebe Van Der Heyden, suspendus, Dennis Eckert Ayensa sera le seul à ne pas pouvoir entrer en lice pour ce match : “Il revient bien, il est dans la dernière ligne droite, mais il est encore trop juste pour être repris ce week-end”, explique le T1, qui peut compter pour le reste sur un noyau complet.