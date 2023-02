Le Club Bruges perd à nouveau des points dans la course aux Playoffs 1 après son partage dans le derby face au Cercle

Le Club a mené deux fois, par Noa Lang (18e) et Casper Nielsen (71e), mais a vu le Cercle revenir par Ahoueke Denkey (51e) et Thibo Somers (78e). Les Blauw-Zwart restent quatrièmes, avec 2 points d'avance sur le Standard. En première période, Simon Mignolet s'illustrait à plusieurs reprises, pour détourner une frappe de Denkey (10e), repousser du pied une tentative de Somers (26e) et neutraliser un tir de ce même Somers en restant bien sur ses appuis (43e).