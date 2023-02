Marc Coucke s'exprime après la rencontre avec les 32 supporters à Anderlecht: "Nous avons mis les points sur les i" (VIDÉO)

Mais le propriétaire du RSCA avait le sourire en sortant. “C’est quelque chose d’utile. Tout le monde a pu dire ce qu’il avait sur le cœur. Les supporters à la direction et vice-versa. Nous avons besoin des fans et d’une bonne gestion. J’espère que cette réunion était un pas dans la bonne direction.”

Le sujet brûlant, c’était le rôle de Vandenhaute, devenu président non exécutif mais toujours contesté par une partie des supporters. Pas question d’annoncer une mise en retrait de VDH lundi. “Ce n’était pas un conseil d’administration, a rappelé Coucke. Nous avons expliqué clairement ce qu’était un président non exécutif. Les CEO sport (Fredberg) et non sport (Bornauw) peuvent utiliser Wouter s’ils en ressentent le besoin. Nous avons aussi parlé du mercato et de la politique financière. Nous avons mis les points sur les i.”

Si beaucoup de supporters présents désiraient encore le départ de Vandenhaute, Coucke a estimé que la majorité des fans faisait toujours confiance à l’équipe dirigeante. “Ils disent qu’on peut s’organiser comme on veut mais qu’on doit être transparent et honnête. C’est ce qu’on a fait ce lundi soir. Mais on ne peut jamais convaincre tout le monde. Certaines choses du passé ont fait mal si profondément qu’on ne peut pas tout régler. On doit l’accepter.”

Si Coucke dit ne pas avoir reçu de question sur son propre rôle au sein de la structure et a balayé les rumeurs de vente (“Moi partir ? Ce n’est pas comme ça qu’une société fonctionne”), il a fixé un nouveau rendez-vous aux supporters, dans quatre mois, à la fin de la saison. “J’ai ressenti une passion énorme et une grande envie de revivre des bons moments. Nous allons travailler dur pour y arriver.”

Coucke et Vandenhaute ont rencontré les supporters d'Anderlecht ©D.R.

Les supporters d'Anderlecht sont arrivés au RSCA pour leur rencontre ©Bernard Demoulin

