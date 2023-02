C’est avec tristesse que le Sporting de Charleroi a pris connaissance du décès de Miklos Lendvai, qui porta nos couleurs au début de ce millénaire 🥀



Miklos avait 47 ans.#RCSC #RIP pic.twitter.com/4vpYbZYRDl — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) February 20, 2023

Il y avait joué entre 2001 et 2004 avant de rejoindre Chypre et l'AEL Limassol. International hongrois (23 caps entre 1996 et 2004), il avait débuté sa carrière en Belgique à Geel (1999-2000) puis au Germinal Beerschot (2000-2001). Il avait quitté son club formateur de Zalaegerszeg en 1996 pour évoluer à Bordeaux, puis à Lugano et à Ferencvaros et enfin arriver en Belgique.