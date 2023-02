L’annonce de son décès a rapidement fait le tour du monde et de nombreuses personnalités lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. Le Belge Romelu Lukaku, qui a côtoyé l’attaquant ghanéen sur les terrains de Chelsea et d’Everton, a notamment fait part de son émotion sur Instagram.

”Repose en paix mon frère, écrit l’attaquant de l’Inter Milan à côté d’une photo. Cette nouvelle est difficile à encaisser.”

”C’était incroyable d’être à tes côtés”, poursuit le Diable rouge, avant de saluer “l’humilité” et “l’amour pour Dieu” d’Atsu, ainsi que sa manière de travailler à l’entraînement et l’amour qu’il portait à sa famille et ses enfants.

”Que Dieu donne toute la force à tes enfants et à ta famille… Dieu bénisse ton âme. Je t’aime pour toujours”, conclut Lukaku.

Le Belge a d’ailleurs dédié son but marqué face à Udinese samedi soir à son ex-coéquipier décédé, en levant les mains vers le ciel.