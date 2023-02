Le PSG pense déjà au prochain mercato et souhaiterait scinder la MNM, des remplaçants sont déjà évoqués

Au sein du club, certains bruits de couloir vont dans le sens de départs d’un ou plusieurs membres de la MNM. RMC Sport affirme tout de même que Kylian Mbappé est au centre du projet. Les Parisiens veulent à tout prix le conserver malgré les rumeurs insistantes évoquant un départ de la star française en fin de saison. Déçu par le mercato estival des Parisiens, Mbappé voudrait rejoindre le Real Madrid à l’été 2024 selon la presse espagnole, même si le PSG voudra tenter de le convaincre de rester.

Si l’attaquant français reste quoi qu’il arrive intouchable, ce ne serait plus le cas de Neymar et Messi. L’Argentin est en pleine négociation avec le club pour prolonger son contrat mais aucune décision n’a encore été prise le concernant.

RMC part du principe que ces décisions seront conditionnées par la suite de la saison. Une élimination précoce en Ligue des Champions, après une nouvelle piètre prestation de Messi et Neymar, pourrait précipiter leur départ.

Une longue liste de remplaçants potentiels

Si les deux stars sud-américaines quittent la capitale française, le PSG est déjà au taquet pour les remplacer. L’Équipe évoque plusieurs noms qui pourraient rejoindre le Parc des Princes cet été. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le club français a le regard tourné vers l’Allemagne : exceptionnel depuis la fin de la Coupe du monde, Randal Kolo Muani (Francfort) est suivi attentivement. Tout comme Manu Koné et Marcus Thuram, les deux joueurs de Mönchengladbach. Les deux premiers cités pourraient coûter très cher au club parisien alors que le troisième sera libre en juin prochain et pourrait donc débarquer gratuitement.

Toujours dans le sens des arrivées, les noms de Képhren Thuram (le frère de Marcus) et Youssouf Fofana seraient également cochés, selon RMC Sport. Clairement, le PSG annonce la couleur avec des profils similaires : jeunes, Français et performants dans leur club.

Reste à connaître le budget dont disposera Luis Campos pour réaliser les transferts. Car comme le rappelle RMC Sport, l’un des objectifs du PSG lors du prochain mercato sera de réduire la masse salariale.