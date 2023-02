Record négatif et impatience: De Ketelaere/Origi, même combat à l'AC Milan mais pas les mêmes perspectives

Charles de Keteleaere, un motif d'espoir

1101 minutes et une seule passe décisive. Voilà le bilan famélique de Charles De Ketelaere depuis son arrivée dans la Botte. Forcément, l'impatience se fait entendre. Que ce soit des supporters comme des médias italiens. Le preuve encore avec le titre de la Gazzetta dello Sport ce mardi: "De Ketelaere timide: que doit faire Milan pour le lancer ?"

Une question qui paraît bien insoluble pour le moment. Face à Monza ce week-end, il a encore manqué une énorme occasion d'enfin débloquer son compteur but. La bonne nouvelle est qu'il est soutenu de toute part. "Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Dest ; Krunic, Tonali, Adli, Diaz, Léao, Origi, Pioli. Cela ressemble à une formation. En réalité, c'est l'équipe de supporters milanais qui, dans les dernières 48 heures, a pris le parti de Charles De Ketelaere", explique le média.

D'autres anciennes stars sont également montées au créneau pour défendre CDK. A l'image d'un certain Shevchenko. "De Ketelaere doit trouver le courage en lui-même", a-t-il en marge de l'événement United for Ukraine. "Il manque d'expérience mais vous pouvez voir qu'il a les qualités techniques sur le terrain. Il lui manque un but pour se débloquer. Il a des occasions à chaque match donc je pense que cela arrivera bientôt."

🔴 Inquadratura fantastica per rivedere da vicino l'errore davanti la porta di #DeKetelaere nella partita del #Milan pic.twitter.com/21HiXCKbWC — 🚨 Magnum 🇮🇹🏆 (@M1_Magnum) February 20, 2023

Un but: voilà tout ce qu'il manque donc au joueur qui avait brillé en Pro League. Un avis partagé par Ruud Gullit qui est, lui aussi, monté au front pour défendre le Diable rouge. "Il est jeune et c'est un grand talent. Il avait bien commencé, puis il s'est un peu perdu. Le football italien n'est pas simple : si vous lui donnez du temps et de la confiance, je suis convaincu qu'il va performer."

L'idée pour Milan est de suivre la même voie qu'avec Rafael Leao ou Tonali. Les deux hommes étaient perdus au début de leur aventure milanaise avant d'exploser à Milan. On espère la même trajectoire pour celui que l'on surnommait le Prince Charles en Belgique.

Divock Origi n'a plus le temps

La donne est différente pour Divock Origi. Certes, l'attaquant a débloqué son compteur dans son nouveau club. Mais on ne peut pas dire qu'il brille dans le jeu. Ni qu'il a beaucoup fait lever les supporters de leur siège.

En 21 rencontres, il n'a marqué que deux buts. Bien trop loin des attentes que son arrivée avait suscitées. Pour la Gazzetta, "l'attaquant belge continue de décevoir". La différence avec CDK est qu'il n'a pas l'excuse de la jeunesse.

Contre Monza, il a offert une prestation indigne de son énorme potentiel. C'est bien simple, en 64 minutes, il n'a réussi... qu'une seule passe en retrait pour Brahim Diaz. Et une remise de la poitrine au milieu du terrain. Ce qui représente un record en Serie A selon le quotidien rose. "Aucun joueur disputé joué au moins 60 minutes sur le terrain n'a fait pire que lui", assure-t-il. Bien maigre pour celui qui devait concurrencer Olivier Giroud sur le front de l'attaque milanaise. D'autant plus qu'il gagne bien sa vie à Milan vu qu'il est arrivé gratuitement en provenance de Liverpool. Dans la Botte, il gagne environ 4 millions d'euros par an ! "Jusqu'à présent, il a été plus un coût qu'un joueur décisif", poursuivent nos confrères.

Une nouvelle fois, les problèmes de Origi sont liés à un physique fragile. Personne ne conteste son talent. Mais il souffre une nouvelle fois d'une préparation marquée par une blessure au tendon d'Achille. Depuis son arrivée, il a déjà manqué huit rencontres à cause de pépins physiques. "Pioli essaie de le faire revenir, mais jusqu'à présent, il n'a pas réussi", conclut-il.

Une chose est certaine: il va devoir faire mieux s'il veut rester du côté de Milan. Si CDK représente un pari sur l'avenir, l'ancien Reds de 27 ans doit avoir un rendement immédiat. Sans quoi il pourrait déjà partir cet été.