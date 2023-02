Puis, la lumière est enfin arrivée. Comme un symbole, c'est sur un centre de Barella que l'attaquant s'est élevé plus haut que tout le monde. Sa tête a heurté le poteau mais l'attaquant était à la bonne place pour reprendre le ballon dans un second temps. Dans la foulée, Big Rom' et l'Italien se sont pris dans les bras. Une scène qui démontre que leur querelle est un vieux souvenir.

Un but très important car il a permis à l'attaquant de marquer de plein jeu. Et à son équipe qui a pris une option avant le match retour contre Porto.