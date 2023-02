Les Gantois, battus 1 à 0 à l'aller en Azerbaidjan, l'ont emporté face à Qarabag lors du match retour de ces barrages sur le même score grâce à un but de Gift Orban à la 74e (1-0). La prolongation n'a pas changé le score et les deux formations ont été renvoyées aux tirs au but. La Gantoise s'y est imposée 5 tirs au but à 3.

Plus tôt dans la soirée, Anderlecht avait conquis son billet pour les 8es de finale en écartant les Bulgares de Ludogorets aux tirs au but (3-0). Les Mauves, battus 1 à 0 à l'aller, avait remis les compteurs à zéro en s'imposant 2 buts à 1. Score à la fin du temps règlementaire et des prolongations. Bart Verbruggen, le gardien anderlechtois, a arrêté les trois tirs au but bulgares.

Le tirage au sort des 8es de finale aura lieu vendredi à 13h00 à Nyon au siège de l'UEFA, l'Union européenne de football, et mettra en scène les huit vainqueurs de ces barrages au huit vainqueurs des poules (qui seront têtes de série) à savoir: AZ Alkmaar (P-B), Djurgarden (Suè), ¿stanbul Basaksehir (Tur), Nice (Fra), Sivasspor (Tur), Slovan Bratislava (Svq), Villarreal (Esp) et West Ham (Ang).