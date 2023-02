Corinne Diacre, face à la fronde

Le sommet du football français navigue en eaux troubles ces dernières semaines. Alors que son grand patron, Noël Le Graët, accusé de harcèlement moral et sexuel, a été "mis en retrait" de la présidence de la Fédération française de football (FFF), c'est à présent Corinne Diacre, sélectionneuse de l'équipe nationale féminine, qui se retrouve sous pression. Trois de ses joueuses les plus emblématiques, la capitaine Wendie Renard et les attaquantes Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, ont en effet claqué la porte de la sélection, réclamant des "changements". "Management" décrié, "système loin des exigences du haut niveau", "résultats mitigés"… Les trois vedettes de l'équipe n'ont pas mâché leurs mots sur les réseaux sociaux.