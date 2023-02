Nouvelles critiques à l'égard d'une des stars du PSG: "Sa place est sur le banc"

”Devant, quand ils ne sont plus que deux et que Messi peut trouver Mbappé, ils sont là les boulevards”, expliquait Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC Sport dimanche soir, “mais ce n’est pas nouveau, le fait que les trois ne peuvent pas jouer ensemble, on le sait depuis toujours que ça ne marche pas.”

Selon le célèbre chroniqueur de RMC Sport, il semble y avoir “une obligation de les aligner”, même si Riolo espère que la prestation de dimanche face aux Marseillais va changer la donne. “Je n’exclus pas que Christophe Galtier le comprenne et que, quand Neymar va revenir, il lui dise : 'Monsieur ta place est sur le banc'. Parce que les trois ne peuvent pas jouer ensemble.”

La blessure de Neymar pourrait donc être un mal pour un bien pour le PSG en vue du huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich le 8 mars prochain.