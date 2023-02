Messi (35 ans) a reçu cette distinction pour la 3e fois après 2009 et 2019, succédant à l'attaquant polonais Robert Lewandowski, victorieux en 2020 et 2021.

Emiliano Martinez préféré à Thibaut Courtois

Thibaut Courtois, gardien de but des Diables et du Real Madrid, n'a pas été choisi comme le meilleur joueur à ce poste en 2022.

Le prix est revenu à Emiliano Martinez, champion du monde avec l'Argentine, et portier d'Aston Villa. Le Marocain Yassine Bounou était le 3e finaliste.

Courtois avait obtenu ce prix du meilleur gardien du monde décerné par la FIFA en 2018 alors qu'il défendait les couleurs de Chelsea.

Courtois, qui a reçu le Prix Yachine du meilleur gardien remis dans le cadre du Ballon d'Or 2022, n'était pas présent à la cérémonie tout comme l'ensemble du Real Madrid, champion d'Europe et du monde des clubs.

L'Espagnole Alexia Putellas sacrée meilleure joueuse 2022 par la FIFA

L'attaquante espagnole Alexia Putellas a été sacrée meilleure joueuse de l'année 2022 lors de la remise des Trophées "FIFA Best", lundi à Paris.

Putellas, Ballon d'Or en 2021 et 2022 et déjà sacrée par la FIFA en 2021, a devancé Beth Mead, championne d'Europe avec l'Angleterre l'an dernier, et l'Américaine Alex Morgan.