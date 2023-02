"L’oubli de Courtois", "difficile à comprendre", "les incohérences de la FIFA" : la presse espagnole flingue le trophée The Best

Marca a ainsi pointé “les incohérences de la FIFA entre le meilleur onze du FIFPro (le syndicat des joueurs professionnels, NdlR) et la liste des meilleurs joueurs de l’année.” Et le journal espagnol établit un constat : “C’est difficile à comprendre, mis à part que les goûts de chacun sont différents, mais il y a quelque chose qui échappe clairement à la logique.”

”Les résultats du vote pour le prix The Best n’ont rien à voir avec ceux du meilleur onze de l’année réalisés par les footballeurs du monde entier”, continue Marca qui a comparé les deux classements pour y établir une liste d’incohérences longue comme le bras.

”Ce sur quoi les votants s’accordent, c’est que Messi était le meilleur de 2022”, concède malgré tout le quotidien sportif, “mais si vous comparez la liste des quatorze meilleurs footballeurs pour le prix The Best, vous voyez que sept d’entre eux ne sont pas dans le meilleur onze de la FIFPro.” Ainsi, Mané, Alvarez, Vinicius, Salah, Neymar, Lewandowski et Bellingham ne figurent pas dans le onze mais ils font partie des quatorze meilleurs joueurs du monde dans la liste du prix The Best. “De plus, les cinq premiers de cette liste ne figurent pas dans la liste des 26 choisis pour former le onze désigné comme le meilleur de l’année”, pointe encore Marca.

Courtois ignoré

Mais pour le quotidien AS, c’est surtout le cas de Thibaut Courtois qui est interpellant : le gardien fait partie du meilleur onze de l’année de la FIFPro mais a été battu par Emiliano Martinez pour le prix du gardien de l’année… “Madrid a trouvé 'l’oubli' de Courtois en tant que meilleur gardien tout aussi sanglant (que “l’oubli” de Benzema), voire plus paradoxal pour autant que cela soit possible”, a expliqué le quotidien.

”Courtois a soulevé la 14e Ligue des Champions du Real en étant le meilleur gardien de la compétition, avec un record d’arrêts en finale et des actions qui sont rentrées dans l’histoire comme son arrêt sur Grealish ou ce penalty sauvé à Paris… contre Messi”, s’est remémoré AS qui ne comprend décidément pas le choix de la FIFA, estimant, que la Coupe du monde a pesé plus lourd dans les votes que la C1 “d’anthologie” remportée par les Merengues.

”L’année 2022 du Real Madrid a été l’une des meilleures de l’histoire du club blanc mais cela ne s’est pas reflété dans ce gala…”, a encore regretté le journal espagnol.