Son analyse du parcours (raté) des Diables est simple et franche: la Belgique ne méritait pas de faire mieux. "Nos performances n’ont pas été à la hauteur", début le milieu de terrain. "Quand on voit la manière dont on a joué, ce n’est pas une surprise d’être sorti au premier tour."

Pendant un certain temps, des bruits de couloirs annonçaient des tensions entre les Diables. Des bruits que l’ancien joueur de Lille réfute ces accusations même s’il reconnaît que l’équipe manquait certainement de caractère. "Dans le vestiaire, je n’ai pas vu de tensions ou quoi que ce soit. Mais pour en revenir au terrain, quand je vois une équipe comme le Maroc, la mentalité et la hargne avec lesquelles ils ont joué, tout ça n’était pas présent dans nos matchs", relate-t-il auprès de So Foot.

Amadou Onana regrette beaucoup ce Mondial raté mais n’est toutefois pas surpris de ce mauvais parcours. "Il y a des regrets, car on aurait aimé aller plus loin, pour certains c’était d’ailleurs leur dernière Coupe du monde. Mais on ne peut pas être surpris de ce qu’il s’est passé."

Le joueur de 21 ans croit toutefois en un renouveau chez les Diables avec une nouvelle génération qui émerge "avec des joueurs de qualité comme Openda, Theate, Doku, De Ketelaere et plein d’autres. Il y a une relève qui est là, à nous maintenant de travailler énormément pour réussir à faire au moins aussi bien que la génération précédente."

Une génération dorée qui "a mis le football belge sur la carte du monde", estime le joueur qui est donc prêt à endosser un gros statut sous le maillot de notre équipe nationale.