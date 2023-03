Arsenal étrille Everton en Premier League, Trossard à l'assist

Everton a été largement battu (4-0) par Arsenal en Premier League. Leandro Trossard, titulaire, a offert un assist à Martin Odegaard sur le troisième goal des Gunners. Saka a marqué le premier point, et Martinelli les 2e et 4e.

Burnley s'impose face à une D3, Southampton recalé face à une D4

Burnley, le club de Vincent Kompany a dû patienter longtemps pour arracher sa qualification 1-0 pour les quarts de finale de la Cup face à Fleetwood Town, un club de D3. Les 'Clarets' ont évité le déplacement chez leurs voisins du Lancashire, dans le nord-ouest de l'Angleterre, grâce à un but de Connor Roberts (90e). En plus, les 'Trawlermen' ont joué à dix toute la seconde période suite à l'exclusion de leur attaquant Cian Hayes (45e).

Dernier en Premier League, Southampton a subi un nouveau revers 1-2 face à Grimsby Town, une équipe de D4. Gavan Holohan (45e+1 sur penalty, 50e) a creusé l'écart pour les 'Mariners', qui ont tenu bon. Titulaire avec les 'Saints', Romeo Lavia a été remplacé (59e) par James Ward-Prowse, auteur de l'assist sur le goal de Duje Caleta-Car (65e, 1-2).

FRANCE

Toulouse et Brecht Dejaegere rejoignent les demi-finales de la Coupe de France

Le Toulouse FC avec son capitaine Brecht Dejaegere n'ont fait qu'une bouchée de Rodez en quart de finale de la Coupe de France, 6-1, jeudi soir. Dans le même temps, Lens et Loïs Openda se sont inclinés à Nantes, 2-1.

Actuelle lanterne rouge de Ligue 2, Rodez n'a su résister à Toulouse pour poursuivre son aventure en Coupe de France après avoir éliminé, entre autres, Monaco et Auxerre. Les Toulousains ont balayé leur adversaire en première période avec cinq buts inscrits par Aboukhlal (5e), Van den Boomen (7e), Dallinga (10e), Chaibi (21e) et Suazo (38e).

Après le repos, Dallinga a enfoncé le clou sur pénalty (51e) et Younoussa a sauvé l'honneur ruthénois (69e). Le capitaine toulousain Brecht Dejaegere a disputé 73 minutes avant d'être remplacé par Diarra.

Nantes a décroché son ticket pour le dernier carré en venant à bout de Lens, 2-1. Loïs Openda était titulaire sur le front de l'attaque lensoise et présent pendant toute la rencontre, tandis que Fofana a ouvert la marque pour les Sang et Or (28e). Un doublé de Delort sur pénalty (31e et 59e) a néanmoins permis aux Canaris de remporter le match et d'accéder au prochain tour.

Nantes et Toulouse rejoignent ainsi l'Olympique Lyonnais en demi-finales de la Coupe de France. À 21h jeudi soir, l'Olympique de Marseille recevra le club de Ligue 2 d'Annecy pour se disputer la dernière place dans le carré final.

PAYS-BAS

Aux Pays-Bas, Feyenoord s'est qualifié 1-0 pour les demi-finales de la Coupe en déplacement à Heerenveen. Les Rotterdamois ont fait la différence par Santiago Gimenez (80e, 0-1). Chez les Frisons, Anas Tahiri a joué 86 minutes et Antoine Colassin est resté sur le banc. Mardi, Spakenburg, une équipe de D3, a créé la surprise en allant s'imposer 1-4 à Utrecht. Jeudi, le PSV reçoit ADO La Haye et l'Ajax se rend à de Graafschap.