Demi-tour tout le monde ! Quand les supporters de l'OM quittent le stade un peu trop tôt (VIDEO)

Alors que les joueurs marseillais étaient menés d'un but à quelques minutes de la fin du match et provisoirement éliminés de la Coupe de France, des supporters dégoutés ont dévalé les escaliers du Vélodrome et pris la porte avant le coup de sifflet final. Et puis c'est la magie du foot. L'OM égalise, le stade explose et les deux équipes s'affrontent dans une alléchante séance de tirs au but. Mais au bout du suspense, c'est Annecy qui réalise l'exploit et se qualifie.