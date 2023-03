"Mes enfants auront une décision difficile ce jour-là": Vincent Kompany ému à l’idée de retrouver Manchester City en FA Cup

”Pour être honnête, j’ai un double sentiment”, a déclaré Kompany après l’annonce. “Mes liens sont extrêmement forts avec le club et cela restera à vie.” Il a ensuite ajouté sur le ton de l’humour : “Mes enfants auront une décision difficile à prendre ce jour-là, mais c’est une décision que nous attendons avec impatience.”

Les chiffres ahurissants de Kompany

Depuis la fin de son aventure à Anderlecht, l’ancien capitaine des Diables rouges cartonne en Championship. En 41 rencontres, il a pris 2,24 points sur trois. Il a également dépoussiéré quelques vieux records de l’antichambre anglaise. En février, fort de ses 10 victoires consécutives, son équipe avait inscrit au moins 1 but lors de 27 matchs d’affilés. Ce qui a permis d’égaler un vieux record de 96 ans… et de le dépasser car la série est toujours en cours.

Premier avec douze points d’avance en championnat, il est bien parti pour monter en Premier League. Malgré ce rendez-vous, Kompany garde la tête froide et connaît que son objectif principal. “Nous avons quelques matchs qui sont plus importants”, a-t-il tempéré. “Clairement, ce sera une journée spéciale. Mais les matchs qui arrivent avant ce rendez-vous sont plus importants.”

Forcément, cet événement sera spécial pour celui qui a évolué onze ans comme Skyblues et qui a remporté quatre Premier League. “Je pense que pour les joueurs, c’est une expérience incroyable pour eux. Ils ont gagné le droit de jouer contre Manchester City. De mon côté, je suis vraiment calme à ce sujet. Je sais qu’après les câlins et les high fives, il y a une machine là-bas qui voudra tout faire pour gagner.”