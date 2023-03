Voici Brian Riemer, l'entraîneur d'Anderlecht, comme on ne le connaissait pas encore.

Brian Riemer, entraîneur du RSCA: “Une femme ? Non, je suis marié avec Anderlecht !”

En temps normal, il nous parle de son pressing, de son 4-3-3 et de l’un ou l’autre hors-jeu non sifflé. Mais cette fois, on a profité de notre interview entre quatre yeux avec Brian Riemer (44 ans) pour savoir qui se cache derrière ce tacticien qui, après seulement...