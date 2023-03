En effet le Diable a été remplacé par Emile Smith Rowe après 20 minutes de jeu. Toujours un mauvais signe de voir un joueur quitter la pelouse si tôt dans la rencontre.

Après Vertonghen, Alderweireld et Tielemans, l'infirmerie des Diables se remplit de plus en plus... Sans oublier Doku qui a reçu un coup lors de la rencontre contre Nantes.