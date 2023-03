Avec une défense de gamins et peut-être Dreyer : les compositions probables de Gand-Anderlecht (Direct à 18h30)

Brian Riemer a quand même des soucis. Vertonghen souffre de la cheville et Dreyer est malade. Les deux joueurs sont dans le noyau de match mais le staff ne prendra pas de risque inconsidéré. L'attaquant danois, qui a eu plusieurs jours pour soigner ses microbes, a plus de chances d'être sur la pelouse que le capitaine.

Deux Anderlechtois doivent faire attention

Le Danois devra être créatif en défense avec le back droit Murillo (27 ans) comme ancien aux côtés de Debast (19), Sardella (20), N’Diaye (20) et Verbruggen (20). Diawara, Ashimeru et Verschaeren formeront le triangle du milieu. Amuzu et Refaelov (ou Dreyer) entoureront Slimani devant.

Notons encore que Debast et Amuzu seront suspendus contre le Cercle dimanche prochain s’ils prennent un cinquième carton jaune cette saison en Pro League.

Côté gantois, Hein Vanhaezebrouck devrait s’appuyer sur un onze semblable à celui aligné le week-end dernier à Bruges, avec un trio Hong, Orban et Cuypers en pointe. Le jeune Fofana pourrait tout de même céder sa place sur le flanc à Samoise et Godeau va remplacer Okumu, blessé. Odjidja et Castro-Montes reviennent de leur longue absence et pourraient être sur le banc.