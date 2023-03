Dans le stade, les supporters des Reds étaient en feu et l'un d'eux s'est fait remarquer. En effet, sur le 7e but inscrit par Firmino, ce fan est monté sur la pelouse et a couru vers le groupe de joueurs qui fêtait le goal. Sauf qu'en arrivant à leur hauteur, le supporter a glissé et a bien involontairement taclé Andy Robertson.

Le joueur des Reds est tombé à terre, grimaçant en se tenant la cheville. Escorté par les forces de sécurité en dehors du stade, le supporter s'est fait incendier par Jurgen Klopp, coach de Liverpool, qui lui en voulait d'avoir été auteur de ce tacle maladroit et bête envers l'un de ses joueurs. Heureusement pour le supporter, Robertson a pu se relever et terminer la rencontre. Mais son excès d'enthousiasme aurait pu provoquer pas mal de dégâts.