Après Eden Hazard et Toby Alderweireld, qui pourrait être le prochain à prendre sa retraite chez les Diables rouges ?

Alors que les Diables se trouvent à l’aube d’un nouveau cycle, le moment est opportun de se poser des questions sur l’avenir. Simon Mignolet (35 ans) l’a fait récemment dans le podcast Eleven Insiders. “C’est un grand cadeau de pouvoir jouer pour l’équipe nationale, a commencé le gardien. Mais ça pèse sur ma carrière […] J’ai 35 ans, ça va dépendre de ce qui est le plus important à un certain moment. Je vais discuter d’un éventuel arrêt avec le Club Bruges et à la maison.”

Alors que Nacer Chadli (33 ans) a admis “ne plus trop compter” sur un appel de Domenico Tedesco, Jan Vertonghen (qui aura 36 ans fin avril) a, lui, déjà dit qu’il continuerait l’aventure. Le recordman de caps (145) a déclaré que ce serait “amusant de devenir le Chiellini des Diables”. Dries Mertens (36 ans en mai) a tenu un discours similaire à la fin de la Coupe du monde au Qatar, indiquant qu’il voulait continuer.

Des questions auraient aussi pu encercler l’avenir international d’Axel Witsel (34 ans). Comme Vertonghen, Mertens et Alderweireld, il a été contacté par Tedesco qui souhaitait se présenter aux plus expérimentés. Après le Mondial, il a, lui aussi, sous-entendu qu’il poursuivrait. “Avec le temps, nous pourrons commencer à nous concentrer sur le futur, de meilleurs jours viendront pour la Belgique”, avait-il écrit sur Instagram en décembre, semblant laisser quelques indices sur ses intentions.