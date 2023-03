Pourquoi l'Union peut croire à une qualification face à Berlin

La semaine de l’Union s’annonce cruciale. Avant leur déplacement dimanche chez le leader genkois, les hommes de Karel Geraerts affrontent, ce jeudi, l’Union Berlin en huitièmes de finale de l’Europa League. Un match historique face à un adversaire déjà rencontré lors de la phase de groupes. Si les Bruxellois ne partiront pas favoris dans cette double confrontation, ils ont tout de même des raisons de croire à une incroyable qualification en quarts de finale. Voici pourquoi.

Une équipe déjà battue

La déception était énorme au moment du tirage au sort. Les joueurs, tellement dégoûtés qu’ils n’ont pas suivi la fin du tirage, auraient voulu tirer un gros morceau comme Manchester United ou la Juventus. À la place, ils joueront contre l’Union Berlin qu’ils ont déjà affrontée à deux reprises en première partie de saison. La bonne nouvelle est que les Bruxellois savent comment battre les Berlinois. “Le fait de les avoir déjà battus montre que nous sommes capables de le faire, avance Senne Lynen, qui avait été le seul buteur lors du déplacement à Berlin (0-1). Même si cela sera un tout autre match.” Au retour, l’Union avait été battue (0-1), mais était alors déjà assurée de la première place de son groupe.

L'Union Saint-Gilloise avait remporté la manche aller avant de s'incliner au retour. ©TGO

Une confiance retrouvée

Des larmes ont coulé dans le vestiaire après la défaite en Coupe de Belgique à l’Antwerp jeudi soir. En plus d’une cruelle élimination, l’Union subissait alors une troisième défaite de rang ce qui n’était jamais arrivé depuis le retour de l’équipe en D1A. L’objectif du match face à Eupen était simple : retrouver la victoire pour ramener de la confiance dans le groupe avant le déplacement européen. “Nous voulions juste gagner peu importe la manière, expliquait Lynen. La victoire fait du bien, même si nous n’étions pas en manque total de confiance. Ce sont des petits détails qui nous ont empêchés de gagner contre le Standard ou encore face à Westerlo.” L'Union jouera d'autant plus libérée qu'elle ne sera pas favorite de ce duel. La pression sera clairement sur Berlin qui, vu son statut, se devra d'atteindre les quarts de finale.

Un banc qualitatif

C’est l'un des éléments qui avait manqué à l’Union la saison dernière pour accrocher le titre de champion de Belgique : un banc qualitatif qui pouvait faire renverser une rencontre. Cette saison, Karel Geraerts a de nombreuses cartouches sur son banc. Des joueurs comme El Azzouzi, Adingra ou encore Nilsson ont montré qu’ils avaient les épaules pour recevoir leur chance en cas de besoin. “J’ai la chance d’avoir un noyau assez large, explique le T1 unioniste. Ils sont nombreux à se montrer aux entraînements et à montrer qu’ils veulent recevoir leur chance.” Reste à voir si la possible absence de Teuma, l’indéboulonnable parmi les indéboulonnables, ne sera tout de même pas préjudiciable à Berlin si elle se concrétisait…

Teddy Teuma est incertain pour le déplacement à Berlin.

Un adversaire dans un petit creux

L’Union Berlin réalise une saison extraordinaire. Encore en D2 il y a quatre ans, les Allemands se sont invités cette saison dans la course au titre avec le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Mais malgré sa qualification en huitièmes de l’Europa League grâce à sa victoire face à l’Ajax Amsterdam fin février, l’Union cale en championnat. Les hommes d’Urs Fischer restent sur un bilan de deux points sur neuf avec zéro but inscrit sur leurs trois dernières sorties en Bundesliga. Avec cinq points de retard sur les deux mastodontes allemands, l’Union reste toutefois toujours en course pour une qualification en Ligue des champions. “Leur récent bilan d’un point sur six n’aura pas d’influence, conclut Senne Lynen. J’ai vu leur rencontre face au Bayern (NdlR : défaite 3-0) et ils n’ont pas fait un mauvais match. C’est vraiment une bonne équipe, mais nous avons tout à gagner !”