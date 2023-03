L'autre regard: les mauvaises mœurs des footballeurs, info ou intox ?

Le nombre croissant de stars du foot accusées de viol est interpellant. C’est à présent au tour du défenseur marocain du PSG, Achraf Hakimi, d’être mis en examen. Avant lui, bien d’autres étoiles des stades – de Robinho à Neymar en passant par Cristiano Ronaldo – ont aussi été mêlées à ce genre d’affaires. Plus récemment, le défenseur français de Manchester City, Benjamin Mendy, s’est même retrouvé au cœur d’un vaste et ultra-médiatique procès avec, en toile de fond, une inculpation pour sept viols. Et l’international brésilien Dani Alves est actuellement en détention provisoire à Barcelone suite à une plainte pour agression sexuelle dans les toilettes d’une discothèque. Ces différents cas de figure symbolisent, quelque part, les dérives du football moderne avec des joueurs surpayés et immatures qui, en apesanteur les soirs de fête, se croient volontiers tout permis.