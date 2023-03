Choupo-Moting profite d'une erreur de Verratti pour ouvrir le score, le suspense toujours bien présent (MULTILIVE)

Le Bayern a tout de même obtenu une grosse occasion avant la pause des pieds de Musiala dont la grappe est parfaitement détournée par Donnarumma (32e). Seulement deux minutes pus tard, Marquinhos, loin d’être à 100 %, a fait signe au banc parisien qu’il ne pouvait pas continuer et a dû quitter ses partenaires. Malgré cela, le PSG aurait clairement pu mener à la pause sans un magnifique sauvetage de De Ligt (41e). Alors que Sommer a commis une énorme erreur en se faisant chipper le ballon par Vitinha qui a ensuite essayé de marquer mais sa frappe a été sauvée sur la ligne par le défenseur néerlandais. À la pause, le PSG était donc toujours virtuellement éliminé.

Au retour des vestiaires, Choupo-Moting a eu une énorme occasion mais il a été trop lent et a été arrêté au dernier moment par Danilo (50e). Juste après, le Bayern a cru ouvert le score via Müller qui a dévié le ballon dans le but après une tête de Choupo-Moting (52e). Après vérification des images, l’attaquant était bien en position de hors-jeu.

Dans l’autre rencontre, la victoire étriquée du Milan AC face à Tottenham laissait également beaucoup de suspense au menu. La première mi-temps a offert peu de spectacle aux supporters présents à Londres. Sur une très belle combinaison, Messias s’est retrouvé dans une position intéressante mais n’a pas su cadrer (19e). En face, Kane a mis Maignan à contribution mais le Français était bien sur ses appuis (35e).