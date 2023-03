"On est déçus. C’est comme ça, il faut passer à autre chose, essayer de chacun se remettre en question", confie-t-il.

En première mi-temps, l'attaquant parisien a eu quelques petites occasions mais c'est surtout Vitinha qui a eu la balle du 0-1. C'était sans compter sur le retour sur sa ligne de De Ligt. "Il n’a pas manqué grand-chose quand on regarde l’état des deux équipes, ils ont un super effectif, ils ont une équipe bâtie pour gagner la Ligue des champions. En début de saison, lors de la première conférence de presse de Champions League, j'ai dit qu'on allait faire notre maximum. Nous, notre maximum, c’est ça. C'est la vérité", peste-t-il.

Avant d'évoquer le futur: "On va se remettre en question et retourner à notre quotidien du championnat. Un transfert ? Non, non, je suis tranquille. La seule chose qui compte pour moi cette saison, c'est de gagner le championnat et après on verra..."