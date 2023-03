Après la défaite du PSG en Ligue des Champions, la presse adresse un message à Kylian Mbappé: "Tu sais où aller"

À lire aussi

L’éditorialiste Vincent Duluc, très inquiet par le fait que la Ligue 1 n’est plus représentée que par l’OGC Nice en Coupe d’Europe, se montre plus dur encore avec les Parisiens : “Il aurait manqué un supplément d’âme au PSG s’il en avait eu une, mais on ne peut pas se hisser au niveau des meilleurs d’Europe en quelques jours quand on n’a pas réussi à former une équipe en six mois.”

”Paris n’a toujours pas le niveau”, titre de son côté Le Parisien. “Au fond, Paris est resté en Coupe d’Europe ce qu’il demeure en Ligue 1 : une bonne équipe mais pas une très grande équipe. Il n’aura fait peur à personne et n’aura jamais eu le comportement d’une équipe européenne solide, implacable, capable de temps forts étouffants. Il s’en est remis à son duo Leo Messi – Kylian Mbappé dont Julian Nagelsmann n’a eu aucun mal à limiter l’influence.”

Plusieurs consultants français descendent également la politique de ce PSG. David Ginola (Canal +) lance ainsi : “Comment peut-on mettre en place un projet pour remporter la C1 et avoir aussi peu de profondeur de banc ? Il faut construire une équipe et pas additionner des talents.” De son côté, Bixente Lizarazu, interrogé par France Info, trouve que le Bayern a “très bien contrôlé l’arc et la flèche, Messi et Mbappé. Paris n’a pas su réagir parce que derrière, il n’a pas une équipe qui suit. Cette équipe, elle est construite sur l’idée d’avoir une équipe de rock stars, pas une équipe de football.”

À lire aussi

”Tu sais où aller”

En Espagne, le premier angle d’attaque concernant le PSG est systématiquement la situation de Kylian Mbappé, convoité par le Real Madrid. En réaction à la déclaration d’après match du joueur, qui a rappelé que son seul objectif est de “remporter la Ligue des Champions”, Marca a titré en Une : “Si tu veux gagner la C1, tu sais où aller…” avec une grande photo du Français.

Dans ses pages, le quotidien madrilène s’empresse toutefois de rappeler que le PSG compte “reconstruire autour de Mbappé et des jeunes. Il est clair que l’axe du prochain projet sera l’attaquant français.” C’est surtout Neymar pourrait prendre la porte : “Le club a déjà étudié la possibilité de le mettre sur le marché. Lorsqu’il s’agit de réduire la masse salariale, on considère que c’est la solution la plus envisageable.”

En Italie, la Gazzetta dello Sport souligne que “Ce n’est pas un problème pour le Bayern d’atteindre les quarts de finale”, en forme de pique au PSG. Le quotidien transalpin trouve des circonstances atténuantes au PSG, comme les multiples blessures en défense et la prestation catastrophique inattendue de Marco Verratti, mais souligne ceci : “Si vous êtes éliminés quatre fois en huitièmes de finale lors des six dernières éditions, le problème est endémique et non épisodique.”

En Angleterre, Sky Sports épargne un peu le club parisien en mettant surtout en avant la prestation du Bayern : “La résilience défensive du Bayern en Europe cette saison – il s’agissait de sa septième clean sheet en huit matches – a précipité la chute d’une équipe pourtant armée de Mbappé et Messi.” Fidèle à elle-même, cette même presse britannique s’est empressée de relancer les rumeurs de départ de Kylian Mbappé en interrogeant notamment Jamie Carragher sur le sujet de l’avenir du Français : “Je suis ravi de l’élimination du PSG”, lance d’abord l’ancien international anglais. “Kylian Mbappé doit quitter ce club, le PSG n’a jamais formé une équipe.”