Pour Anderlecht, l’Europe est chemin le plus rapide vers... l’Europe, voici pourquoi

Il y a trois semaines, Anderlecht voyait la Conference League comme une parenthèse ne devant pas le détourner de son objectif principal, le championnat. La donne pourrait changer dans la tête de la direction et du staff. L’Europe a tout pour devenir l’absolue priorité.

“Mais je ne choisirai pas une compétition plutôt qu’une autre, prévient Brian Riemer. Les décisions sont prises en connaissance de cause et chaque match est différent. Le plus important est toujours le suivant et je mettrai l’équipe que je pense la plus capable de battre Villarreal sur le terrain. ”

1 Atteindre les Europe playoffs ne sera pas simple

Anderlecht n’est pas en position de force en Pro League. Lors du Clasico, les Mauves étaient virtuellement de retour dans le top 8. Une semaine plus tard, ils doivent regarder ce même top 8 à distance.

À quatre points pour être précis. Pas tant que ça mais une défaite ce dimanche face au Cercle (un match aux airs de finale pour Anderlecht) renverrait le Sporting à minimum six unités de son objectif. En cinq matchs et en considérant que Charleroi est actuellement devant et qu’OHL et Saint-Trond ont le même nombre de points qu’Anderlecht, le risque ne fait qu’augmenter.

Anderlecht en est d’ailleurs conscient. Dans les hautes sphères du club, on considère qu’il sera plus difficile de se frayer un chemin vers le top 8 que de réaliser un exploit face à ses trois concurrents du tournoi final.

Pas si sûr. Aucun des adversaires possibles – le Club Bruges, La Gantoise, le Standard, Westerlo, le Cercle, Charleroi – ne sera simple à battre et Anderlecht aura un déficit à combler. En prenant l’écart actuel avec le cinquième, Gand, les Mauves partiront cinq points derrière et auront six matchs pour combler ce fossé. Il faudra ensuite encore battre le quatrième des Champions playoffs. Grappiller un ticket européen via le championnat s’annonce difficile.

2 L’Europe fait plus rêver les fans que les Europe playoffs

Se pose aussi la question de la perception. Potentiellement croiser Bruges et le Standard en Europe playoffs aurait une certaine saveur. Autant qu’en saison régulière ? Pas si sûr. Surtout si ces matchs arrivent à un moment où les Mauves ne jouent plus la cinquième place.

Le Lotto Park a rarement autant vibré cette saison que lors du match retour face à Ludogorets. Les soirées européennes ne sont plus aussi glorieuses que lorsqu’Anderlecht enchaînait les campagnes de Ligue des champions ou d’Europa League mais elles restent profondément ancrées dans l’ADN du club.

guillement "Nous pouvons battre Villarreal"

Réussir une première campagne sur la scène continentale pourrait marquer positivement les débuts d’un nouveau cycle sous une nouvelle direction. Et Brian Riemer croit l’exploit possible. “Nous pouvons battre Villarreal, affirme-t-il avec beaucoup d’assurance. Je respecte ce club qui joue pour les places en Ligue des champions en Liga et ses joueurs dont certains valent 70 millions d’euros. Mais j’ai totalement confiance en nos qualités. Ils ont un style assez proche du nôtre avec un gros pressing et des qualités au ballon. Notre structure peut, par contre, leur créer des problèmes. ”

3 Il y a des millions à la clé

Anderlecht a déjà empoché sept millions grâce à la Conference League. Un montant non négligeable dans la situation financière compliquée du club. Une qualification rajouterait un million dans les caisses et même huit si le Sporting va jusqu’au bout.

Sans compter deux autres paramètres : les rentrées liées au ticketing et la vitrine qu’offre une compétition européenne. Un Yari Verschaeren ou un Francis Amuzu vaudront plus d’argent après un quart de finale de Conference League. Permettre à cette équipe peu expérimentée au niveau européen de briller au plus haut niveau peut lui faire passer un cap. “Je vois ce match face à Villarreal comme une opportunité folle pour nos jeunes de se frotter au très haut niveau”, résume Riemer.

4 Le noyau pousse à se concentrer sur une compétition

Qui dit noyau jeune dit aussi malheureusement peu de profondeur pour le coach. Son problème à faire la différence avec des joueurs venus du banc confirme cette tendance. S’il affirme qu’il peut mettre deux équipes compétitives “mais différentes” face à Villarreal puis contre le Cercle, il sait qu’il n’aura pas ses hommes à 100 % ce week-end en les faisant jouer à bloc face au Sous-marin jaune jeudi soir.

“La fraîcheur ne fait pas toujours la différence, soutient-il prenant l’exemple de Jan Vertonghen légèrement blessé après le dernier enchaînement de matchs. Jan a de l’expérience. Il sait comment préparer son corps à ce genre de rencontre. Puis, d’expérience, je sais qu’avec le tempo et le niveau qui augmentent, les joueurs sont meilleurs. Cela pourrait jouer en notre avantage. ”

Anderlecht devra jouer à fond sur les deux tableaux à court terme. Afin de ne pas avoir de regrets.

5 Les adversaires européens sont (presque) tous abordables

Et Anderlecht pourrait en avoir s’il ne croit pas en ses chances en Conference League. À l’exception de West Ham, bourreau d’Anderlecht en poules, aucune équipe n’est meilleure que Villarreal sur le papier. Beaucoup sont supérieures à Anderlecht comme la Fiorentina, Nice ou l’AZ Alkmaar, vainqueur de la Lazio Rome lors de la manche aller, mais aucune ne semble être synonyme de mission impossible.

Si Anderlecht crée l’exploit contre les Espagnols sur les deux matchs, tous les rêves seront permis. Même si, comme toute cette saison à Anderlecht, ce sera très compliqué.