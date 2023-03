Où s’arrêtera Will Still, le jeune entraîneur belge qui fait des merveilles en France ?

Revenu à Reims en début de saison, après un premier passage en 2021, Will Still est devenu l’entraîneur principal de l’équipe après le départ d’Oscar Garcia, remercié en octobre alors que le club se trouvait à la 15e place du championnat. Will Still a tout de suite réussi ses débuts à la tête du club Rouge et Blanc avec 2 victoires et 3 partages, permettant à l'équipe de remonter en 11e position. Des performances qui ont convaincu la direction de le confirmer jusqu’à la fin de la saison, malgré le fait qu’il n’obtiendra le diplôme requis (la licence pro UEFA) qu’à l’été 2023. Résultat : Reims doit payer une amende de 25 000 euros par match, soit 575 000 euros au total jusqu’à la fin de la saison, pour le conserver comme entraîneur “sans diplôme ad hoc”.

Depuis octobre 2022, le technicien belge fait des merveilles en Champagne : Reims n’a plus perdu une seule rencontre en Ligue 1 (en 16 matches) et le club pointe actuellement à la 8e place du championnat.

Né de parents anglais ayant quitté le Royaume-Uni deux ans avant sa naissance, Will Still a grandi dans le Brabant wallon, au sein d’une famille où le football et les jeux vidéo de foot étaient rois. Ses frères Edward (ex-coach principal à Charleroi) et Nicolas choisiront également le métier d’entraîneur, après des carrières sans éclat comme joueurs.

Avant Reims, Will Still, après des premiers pas comme analyste vidéo, a déjà été l’entraîneur principal du Lierse en 2017, en deuxième division, et du Beerschot entre janvier et juin 2021, ce qui avait fait de lui le plus jeune entraîneur de l’histoire de la première division belge.

Avec son style cash et ses causeries musclées d’avant-match, Will Still, qui est parfaitement trilingue, ne laisse en tout cas pas indifférent en France. Et pour certains médias, il a absolument tout d’un grand. “Nous assistons, semaine après semaine, à la naissance d’un technicien de haut niveau”, a d’ailleurs écrit le journal L’Équipe récemment.