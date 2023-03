Avec trois retours, deux "machines" et un nouveau dans le onze : la composition probable d’Anderlecht face au Cercle

D’abord Sardella qui va reprendre sa place à gauche. N’Diaye est sorti avec des crampes dimanche et la rotation est nécessaire. Au milieu, Ashimeru devrait remplacer Refaelov et Arnstad semble être le suppléant de Diawara, suspendu après ses deux jaunes à Gand. Et Slimani sera l’attaquant de pointe, renvoyant Raman sur le banc.

Quand on lui a demandé si Verschaeren et Dreyer, qui jouent pratiquement toutes les minutes possibles ces dernières semaines, avaient besoin de souffler, le coach danois a souri : “Yari et Anders sont deux machines. Ils savent enchaîner les matchs sans avoir besoin de s’économiser pendant la rencontre. Ils attaquent bien mais ils font aussi leur boulot défensif. C’est génial pour un entraîneur dans une période aussi dense.”

Pour le reste, on sera sur du classique avec les indéboulonnables Vertonghen, Debast, Murillo et Verbruggen. Sorti à la 65e contre Villarreal, Amuzu devrait pouvoir enchaîner face aux Brugeois.

Notons encore que Debast et Amuzu louperont le déplacement à Louvain de dimanche prochain en cas de carton jaune contre le Cercle.