Guardiola évoque De Bruyne : “Il voit des passes que personne ne voit mais j’aimerais qu’il fasse aussi des choses simples”

Ce lundi, les deux hommes étaient en conférence de presse pour évoquer ce match. Et Guardiola a été amené à réagir au sujet de son meneur de jeu qui connait le banc un peu plus souvent que d’habitude ces dernières semaines : “C’est une saison difficile pour nous tous. Je ne vais pas renier Kevin, je sais à quel point il est bon. Mais j’aimerais aussi qu’il fasse bien les choses simples”, répondait-il à un journaliste.

Avant de détailler : “Ce que j’aimerais, et j’en ai parlé à de nombreuses reprises avec lui, c’est aller vers des principes simples et bien les appliquer. Il a une incroyable habileté pour faire des passes décisives, pour marquer et voir des passes que personne d’autre ne voit. Mais je suis persuadé que ce sera encore mieux quand les choses simples seront effectuées, comme le fait de ne pas perdre le ballon, la mobilité, son incroyable capacité à être actif et en mouvement. Les choses simples, fais-les encore mieux. Quand ça arrivera, le reste viendra”, expliquait-il.

Kevin De Bruyne sait désormais ce qu’il doit faire et ne plus faire pour rester dans le onze de base.