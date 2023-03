Kevin De Bruyne participe à la fête de Manchester City avec un magnifique but face à Leipzig (VIDEO)

Le coach espagnol attendait plus du Diable rouge et visiblement le message est passé ! S’il s’est fait voler la vedette par Erling Haaland et son incroyable quintuplé, le Belge a livré une prestation trois étoiles face au troisième de la Bundesliga.

S’il permettait à Haaland de planter son deuxième but de la rencontre après une frappe magistrale qui heurtait la barre transversale, KDB a également pu inscrire son petit but en toute fin de rencontre.

Face à une équipe complètement démobilisée, De Bruyne recevait le ballon à l’entrée de la surface et armait une frappe impeccable qui finissait sa course dans la lucarne de but défendu par Blaswich.

Avec ce but, De Bruyne a permis à City de décrocher la plus large victoire de l'histoire de la phase finale de la Ligue des Champions. Détrônant le fameux 8-2 entre le Bayern Munich et le FC Barcelone il y a trois ans.